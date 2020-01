Paris, 1944: o tânără funcționară britanică, Constance Carruthers, este trimisă sub acoperire la Paris, într-o operațiune a serviciilor secrete britanice care are loc în punctul culminant al ocupației naziste. Despărțită de contactele ei din cadrul Rezistenței, Constance ajunge din greșeală la o familie de vază care, pe de o parte, are legături puternice cu armata germană, iar pe de alta, complotează pentru eliberarea Franței.

Dar într-un oraș plin de colaboraționiști și rebeli, cea mai dificilă decizie a lui Constance va fi să-și dea seama cui îi poate încredința dragostea ei. Emilie descoperă ce s-a întâmplat cu familia ei în timpul războiului și faptul că există o conexiune mult mai strânsă cu Constance decât ar fi crezut, iar castelul însuși îi poate dezvălui informațiile de care are nevoie ca să-și afle trecutul, prezentul și viitorul. Acest roman, plin de intrigă și pasiune, vă este oferit de una dintre cele mai apreciate povestitoare ale zilelor noastre.

Iată o carte care te prinde în mreje. Riley este talentată și se bucură de fiecare dată când poate descrie detaliile vieții aristocratice sau pitorescul zonelor rurale… Eroinele din Grădina cu lavandă se luptă să fie stăpâne pe situații pe care aparent nu le pot controla, dar aceasta este o trăsătură comună tuturor eroinelor lui Riley. Este o poveste despre secrete de familie, spionaj pe timp de război și modul în care se pierde și se câștigă loialitatea, o poveste perfectă pentru cei care apreciază ficțiunea istorică. Booklist

Cumpără cartea de la punctele de difuzare a presei, la prețul de 24,99 lei, începând de marți, 14 ianuarie 2020.

