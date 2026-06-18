Cum funcționează roamingul în SEE, fără costuri suplimentare în limite rezonabile

Principiul „Roam like at home” permite utilizatorilor să acceseze serviciile de voce, SMS şi date în statele Spaţiului Economic European (SEE) fără costuri suplimentare, similar utilizării pe teritoriul României.

Aceasta include Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Totuși, ANCOM atrage atenția că operatorii pot aplica suprataxe dacă utilizatorii depășesc limitele politicii de utilizare rezonabilă (PUR), stabilite prin reglementările europene.

Ce distanții populare nu sunt incluse în programul „Roam like at home”

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina au fost adăugate în lista zonelor acoperite de acest principiu, astfel că utilizatorii pot beneficia de aceleași condiții ca în România.

Totuși, destinații populare precum Marea Britanie, Monaco, Andorra şi Elveția rămân excluse din această zonă.

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Un aspect frecvent ignorat este roamingul involuntar, care poate apărea în zonele de graniţă. ANCOM subliniază că telefonul utilizatorului se poate conecta automat la reţelele unui operator dintr-un stat vecin, chiar dacă utilizatorul nu se află propriu-zis pe teritoriul acelui stat.

Acest lucru poate genera costuri suplimentare neprevăzute, în special dacă rețeaua aparține unui stat non-SEE.

Pentru a preveni astfel de situații, utilizatorii sunt sfătuiți să selecteze manual rețeaua din setările telefonului sau să dezactiveze serviciul de roaming atunci când se află pe teritoriul României.

Costurile în state non-SEE pot fi foarte mari

Tarifele standard pentru roaming în state din afara SEE, cum ar fi Marea Britanie, Serbia sau Turcia, nu sunt reglementate. Spre exemplu, apelurile efectuate pot costa până la 2,61 euro/minut, iar utilizarea internetului poate ajunge la 4,76 euro/MB.

Mai mult, mulți operatori activează automat pachete tarifare la prima utilizare a serviciilor în roaming, chiar dacă utilizatorii nu le-au solicitat explicit.

„Mulţi operatori folosesc tarife standard sub formă de pachete care se vor activa automat la prima utilizare a serviciilor în roaming, chiar dacă utilizatorii nu au solicitat explicit acest lucru, în măsura în care sunt prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii (de exemplu: 2 euro/10 minute pentru apeluri sau 18 euro/4000 MB de internet).

În cazul tarifării la pachet, utilizarea unui singur minut de apel sau a unui singur MB atrage taxarea întregului preţ al pachetului.

Restul resurselor pot fi utilizate ulterior până la epuizare, înainte de a fi taxat din nou. Utilizatorii pot solicita din timp activarea unei (extra)opţiuni dedicate pentru a beneficia de tarife mai reduse”, arată ANCOM.

Cum să verifici dacă planul tău include roaming

Pentru a evita surprizele neplăcute, ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice dacă planul tarifar achiziţionat include acces la roaming. Furnizorii oferă şi opţiuni tarifare exclusiv naţionale, care nu permit utilizarea serviciilor în afara României.

Dacă utilizatorii întâmpină probleme legate de serviciul de roaming, aceștia trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii. În cazul în care problema nu este rezolvată, utilizatorii au dreptul să sesizeze ANCOM.