Bill Gates avertizează că inteligența artificială ar putea provoca „un miliard de decese”

Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, pledează pentru reglementarea inteligenței artificiale și avertizează că, în caz contrar, ar putea provoca „un miliard de decese”.

Într-un interviu acordat pentru NBC News, Bill Gates a fost întrebat dacă inteligența artificială (AI) poate distruge omenirea.

„Inteligența artificială este cu siguranță suficient de puternică pentru a declanșa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese”, a răspuns co-fondatorul Microsoft, unul dintre pilonii revoluției digitale.

„Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinația dintre oamenii cu intenții rele care folosesc cele mai noi instrumente AI”, a adăugat el.

Întrebat dacă este nevoie de reglementare - o propunere promovată ONU și Uniunea Europeană, dar respinsă de administrația Trump, Gates a declarat că „nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă”.

„Este nevoie ca forțele de ordine și politicienii să se implice în discuția referitoare la cum vor arăta măsurile de protecție și de monitorizare”, a subliniat el.

Șefii principalelor companii implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale au participat miercuri la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU și au dat asigurări că sunt pregătiți să încetinească ritmul ca urmare a unor incidente de securitate cu agenți AI care au trișat cercetătorii și au scăpat de sub control. Un agent OpenAI s-a infiltrat, de exemplu, într-o bază de date a Guvernului australian.

Președintele francez Emmanuel Macron a pledat vineri, în fața Papei Leon al XIV-lea, pentru înființarea unei „organizații internaționale” care să împiedice concentrarea „celor mai avansate modele” de inteligență artificială „în mâinile câtorva”.