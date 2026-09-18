Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 19 - 25 septembrie 2026

În ziua de 19 septembrie, informații și contacte prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare cu unele instituții; posibile plecări pentru deplasare, excursie, călătorie sau vacanță. Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, neplăceri legate de o rudă apropiată (părinți), care îl vor obliga pe câte un nativ să se implice în susținerea lor și care îi provoacă alarmă, tristețe, îngrijorare sau preocupări.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, relațiile personale, mai ales cele bazate pe emoții, afectivitate și complexitate sentimentală, vor fi străbătute de fiorii îndoielii și de întrebări justificate de observarea comportamentului cuiva drag sau de amintiri care au rol sau roluri de avertisment în legătură cu o persoană care ar putea fi indiferentă, interesată sau incorectă într-o relație personală.

În seara zilei de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va străbate casa I a personalității, oferindu-le celor despre care vorbim acum un suport astral care le va permite să se reechilibreze și să privească cu măsură și calm aspectele stresante ale vieții cotidiene..

Atenție: în perioada cuprinsă între 23 și 26 septembrie, când Soarele va intra în opoziție cu Neptun, și, una sau mai multe probleme contractuale sau procesuale, care s-au conturat anul trecut pe vremea asta, cu prilejul primei opoziții din iunie 1874, și care nu au fost rezolvate până acum, vor reveni în prim-plan.