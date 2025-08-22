Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, deși diplomați, politicoși și amabili, urând „scenele” și situațiile conflictuale, cei născuți în Balanță ar putea fi nevoiți să reacționeze categoric, oferind, spre surpriza prietenilor lor, replici tăioase, precizări categorice și avertismente, în situația în care aceia vor fi depășit măsura cu vorba sau cu fapta.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, cele două case ale sănătății vor fi provocate de fluxul astral al momentului pe fondul Lunii Noi în Fecioară, din dimineața zilei de 23 august, care ar trebui să le inducă un comportament culinar și un mod de viață supravegheat, plin de măsură sau chiar preocuparea pentru dietă, exerciții, regim de muncă și viață care să menajeze latura hepatică, digestivă, metabolică, pe de-o parte, și, de cealaltă parte, psihicul, sufletul, mentalul superior și fondul emoțional prin temperanță și înțelepciune.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, ceea ce le-ar putea aduce nativilor, până pe 19 septembrie, șansa de a beneficia de ajutorul unui prieten „cu vorba sau cu fapta” potrivită și necesară Balanțelor.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum; alături de Marte, ea va amplifica reacțiile stridente în plan partenerial.

Cele șase opoziții care vor funcționa în acest răstimp pot compromite o tentativă de împăcare, pot complica o dispută prin introducerea unor noi factori de stres, prin argumente neinspirate sau formulări care stârnesc mânia și justifică ripostele drastice. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, posibilă situație neplăcută cu consecințe financiare sau nereguli bănești care provoacă alterarea unor relații interumane sau pun într-o lumină proastă viața și activitatea curentă a nativului.

