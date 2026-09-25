Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, relaxare la locul de muncă, în sensul atenuării unor nemulțumiri sau dispute; posibilă o soluție acceptabilă în cazul unor revendicări.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, relațiile parteneriale vor fi puse la grea încercare de către cele patru planete care vor tranzita casa a VII-a și, mai ales, din cauza influenței Lunii Pline în Berbec, formată în acest sector, pe 26 septembrie, care va naște dispute sau va transforma micile conflicte în situații greu de gestionat pentru ambele părți. În funcție de context, unii vor lua în considerare o demisie, ieșirea dintr-o asociație, renunțarea la un contract, o despărțire, un divorț sau un proces.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va străbate sectorul astral al relațiilor de prietenie, unde va introduce o atitudine dinamică, combativă, uneori intransigentă față de slăbiciunile omenești sau erorile de comportament.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, deciziile nativilor referitoare la bani, bunuri sau avantaje materiale vor fi condiționate de măsura în care se vor îmbunătăți condițiile salariale, de plata unor datorii sau de rezolvarea urgențelor financiare. Pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va complica lucrurile în sectorul banilor câștigați prin efort personal, sugerându-le Balanțelor idei nu tocmai indicate să fie puse în aplicare, după cum îi va vulnerabiliza și pe ei, făcându-i destul de ușor de păcălit de persoanele care îi vor atrage într-un joc de interese, la capătul căruia li se promite un câștig.