Mulți conducători auto trăiesc cu impresia că o viteză constantă de 90 km/h reprezintă pragul magic pentru a obține cel mai scăzut consum de combustibil, indiferent de mașină. Cu toate acestea, testele și analizele de specialitate arată că lucrurile sunt mult mai complexe. Un studiu realizat de centrul francez de cercetare Cerema relevă că, în condiții ideale de drum, un consum extrem de avantajos poate fi obținut chiar și la o viteză de aproximativ 70 km/h, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Asta nu înseamnă totuși că valoarea de 70 km/h devine automată pentru orice vehicul.

Eficiența energetică depinde de o serie de factori tehnici și de mediu, de la tipul motorului, cutia de viteze, greutatea mașinii și aerodinamică, până la profilul traseului, presiunea din anvelope și modul în care șoferul folosește pedala de accelerație.

De ce viteza foarte mică nu înseamnă automat consum redus

La o primă evaluare, ar părea logic ca un vehicul să consume tot mai puțin cu cât se deplasează mai încet. În realitate, lucrurile nu stau așa.

La viteze cuprinse între 10 și 40 km/h, motorul funcționează de obicei în trepte inferioare de viteză și la turații neoptimale.

Această funcționare ineficientă explică de ce consumul urban sau cel din blocajele rutiere poate atinge valori surprinzător de mari.

Pe măsură ce mașina prinde viteză și șoferul schimbă în treptele superioare, motorul ajunge în plaja sa optimă de randament.

Conform datelor Cerema, viteza de aproximativ 70 km/h reprezintă pentru multe vehicule punctul de echilibru perfect între eficiența mecanică a propulsorului și rezistența la avansare opusă de aer.

Rezistența aerului și efectul vitezei pe autostradă

Spre deosebire de rutele naționale sau județene, unde vitezele moderate sunt ușor de menținut, pe autostradă factorul aerodinamic devine dominant.

Pe măsură ce mașina accelerează, forța necesară pentru a străpunge aerul crește exponențial, iar motorul trebuie să ardă semnificativ mai mult combustibil pentru a menține ritmul.

Analiza arată că simpla creștere a vitezei de la 100 km/h la 120 km/h poate aduce o majorare a consumului cu aproximativ 20%.

Deși cifra exactă variază în funcție de caroseria și motorizarea vehiculului, saltul de consum rămâne vizibil pentru orice șofer care parcurge distanțe lungi.

Un condus cu adevărat economic presupune adaptarea vitezei la specificul mașinii și la condițiile de trafic.

Anticiparea manevrelor, menținerea unui mers fluent fără accelerări bruște și folosirea treptei de viteză potrivite sunt pârghii la fel de importante ca viteza indicată pe bord.