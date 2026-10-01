Protestele liceenilor din Franța, cărora li s-au alăturat și studenții, au escaladat joi, 1 octombrie 2026, în mai multe orașe mari, guvernul acuzând stânga radicală că se află în spatele mișcării, informează AFP.

Când au început protestele

Mișcările de protest au început cu o săptămână în urmă în mai multe licee din suburbii pariziene, cu sprijinul deschis al unor lideri ai partidului La France Insoumise (LFI).

În câteva zile, mobilizarea s-a extins la nivel național, fiind înregistrate 900 de acțiuni în fața liceelor din toate departamentele țării. Joi, forțele de ordine au efectuat aproape 2.000 de arestări, iar peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a calificat situația drept „o violență scăpată de sub control”. Biroul prim-ministrului a declarat că protestele au degenerat în „violențe urbane” și a indicat că, potrivit serviciilor de informații, mișcarea ar fi fost orchestrată de LFI și grupările de extremă stângă.

Coordonatorul LFI, Manuel Bompard, a respins acuzațiile și a îndemnat guvernul „să nu cadă în capcana teoriilor conspiraționiste”.

Incidente violente în mai multe orașe

În orașe precum Nantes, Rennes, Caen și Marsilia, protestele au fost marcate de incidente violente. La Nantes, un incendiu voluntar a fost declanșat în holul liceului Nelson Mandela.

La Marsilia, directorul unui liceu și adjunctul său au fost stropiți cu benzină, iar un pompier a suferit o fractură de nas în timpul intervenției pentru stingerea unui incendiu. Tot acolo, un jurnalist al postului M6 a fost agresat și rănit, iar camera sa de filmat a fost distrusă, a raportat grupul media, care intenționează să depună plângere, relatează AFP.

Reacții politice și sociale

În timp ce elevii și studenții acuză guvernul de lipsa investițiilor în educație, premierul Sébastien Lecornu a calificat apelurile liderilor LFI, precum deputatul Louis Boyard, de a extinde protestele drept o „escaladare iresponsabilă”.

Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a criticat „iresponsabilitatea guvernului”, în timp ce Bruno Retailleau, candidat al dreptei, a cerut interzicerea LFI.