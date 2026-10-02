Una dintre cele mai mari temeri ale românilor care cumpără o marcă auto nouă este ce se întâmplă atunci când mașina ajunge în service și are nevoie de o piesă. OMODA și JAECOO spun că depozitul regional care deservește România, Ungaria și Bulgaria menține lunar o disponibilitate imediată de 96–98% pentru piesele de schimb.

Aproape 5.900 de piese sunt trimise lunar către service-uri

Depozitul regional este administrat de Genius Automotive Europe, distribuitorul celor două mărci în cele trei țări. De la lansarea OMODA și JAECOO, numărul pieselor ținute pe stoc a crescut de aproape cinci ori, iar valoarea inventarului de aproape șase ori.

Într-o zi obișnuită sunt procesate aproximativ 255 de piese și pleacă între 25 și 35 de livrări. Numai în iulie 2026 au fost expediate 5.885 de piese către dealeri și service-uri autorizate.

Cele mai cerute sunt momentan componentele obișnuite pentru revizii, precum filtrele de ulei, filtrele de aer și bujiile. Explicația este simplă: majoritatea mașinilor OMODA și JAECOO aflate acum pe șosele sunt încă relativ noi.

70% dintre codurile de piese nu au fost cerute niciodată

Compania spune că aproape 70% dintre codurile de piese existente în depozit nu au fost comandate până acum de niciun dealer. Acestea sunt păstrate preventiv, pentru momentul în care mașinile vor acumula mai mulți kilometri și vor începe să aibă nevoie, de exemplu, de componente pentru suspensie sau de alte piese de uzură.

În cazul reparațiilor în garanție efectuate până acum, piesele necesare au fost disponibile imediat în 99,4% dintre situații. Peste 90% dintre reparații sunt finalizate de la prima vizită, potrivit datelor comunicate de distribuitor.

Dacă o componentă nu există în depozitul regional, aceasta poate fi comandată prin rețeaua internațională, însă în acest caz livrarea poate dura câteva săptămâni.

România va avea 25 de service-uri autorizate

Rețeaua OMODA și JAECOO deservește în prezent 5.173 de mașini în România, Ungaria și Bulgaria și are 44 de centre de service autorizate. Până la sfârșitul lui 2026, compania vrea să ajungă la 57 de centre: 25 în România, 23 în Ungaria și nouă în Bulgaria.