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Aceste ploșnițe îți vor invada în curând casa: iată ce nu trebuie să faceți sub nicio formă

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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De ce ne invadează ploșnițele diabolice casa odată cu sosirea toamnei. Sursă foto: captură video Youtube.
De ce ne invadează ploșnițele diabolice casa odată cu sosirea toamnei. Sursă foto: captură video Youtube.
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Sosirea toamnei aduce cu sine schimbări de temperatură, dar și revenirea unor musafiri nepoftiți în grădini și, mai ales, în interiorul locuințelor noastre. Printre aceștia, o specie se remarcă în mod deosebit: ploșnița marmorată, cunoscută pentru disconfortul pe care îl creează atunci când caută adăpost la căldură.

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Inofensivă pentru oameni

Deși prezența ei poate fi deranjantă, este important de știut că această specie este complet inofensivă pentru om și mediul înconjurător. Ploșnița marmorată nu înțeapă, nu transmite boli periculoase și nu dăunează animalelor de companie din gospodărie, relatează La Libre.

Cu toate acestea, insecta are un mecanism de apărare extrem de neplăcut: eliberează un miros puternic și persistent în două situații specifice, respectiv atunci când este zdrobită sau când se simte amenințată.

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Pentru a înfrunta această insectă fără a umple casa de un miros greu de eliminat, există o regulă de aur: nu o strivi niciodată direct pe suprafețe sau în palmă. Zdrobirea ei va activa imediat glandele odorante, iar izul neplăcut se va impregna rapid în perdele, covoare sau mobilier.

Metode eficiente care te ajută să scapi de insecte

Pentru a le scoate din locuință, experții recomandă o abordare pașnică și eficientă. O primă soluție simplă este să iei insecta cu o foaie de hârtie sau un carton, cu ajutorul căruia o poți transporta în siguranță afară.

O altă metodă extrem de tehnică și curată presupune folosirea aspiratorului, dar cu un mic truc de protecție.

Se recomandă fixarea unui dres din nailon la capătul tubului de aspirare, introducându-l puțin în interiorul țevii pentru a crea un sac de captare. Astfel, când aspiri ploșnița, aceasta va fi oprită direct în dresul de nailon și nu va ajunge în sacul aparatului, prevenind impregnarea aspiratorului cu mirosul neplăcut.

După capturare, tot ce trebuie să faci este să scoți cu grijă dresul și să arunci insecta afară din casă într-un timp cât mai scurt.

Cum le recunoști

Nevoia de adăpost este principalul motiv pentru care o astfel de invazie urmează să aibă loc în următoarea perioadă. Explicația este una extrem de simplă: condițiile meteorologice se vor schimba rapid, iar anumite viețuitoare vor începe să își caute un adăpost mult mai călduros decât nopțile tot mai răcoroase din această perioadă a anului.

La fel cum se întâmplă și în cazul păianjenilor, ploșnițele marmorate caută cu disperare un loc pentru a supraviețui iernii.

Unde își găsesc adăpost

Iubitoare de căldură, insecta cunoscută sub denumirea științifică Halyomorpha halys este numită popular și ploșnița marmorată sau ploșnița asiatică. Aceasta poate fi deosebită cu ușurință de alte specii similare de ploșnițe datorită unui detaliu specific: prezența a două marcaje albe vizibile pe antene.

În căutarea confortului termic, aceste insecte pătrund în locuințe și pot fi observate cel mai adesea în zonele înalte sau ferite ale caselor. Zonele lor preferate sunt spațiile de sub acoperișuri, mansardele sau locurile înguste din imediata apropiere a ramelor de la ferestre.

Ploșnița marmorată asiatică sau Halyomorpha halys este un dăunător relativ nou în Europa și în țara noastră. Acesta este originar din Asia, de unde s-a extins rapid în SUA și apoi în Europa. În România, prezența acestuia a fost semnalată în 2015.

Ploșnița Halyomorpha halys este o specie invazivă, prezentă atât în culturi, cât, mai nou, și în orașe. Speciile de plante pe care le atacă sunt variate: de culturi horticole, pomi fructiferi, arbuști fructiferi, vița de vie, și până la culturi mari, cum ar fi soia, fasolea.

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Tags: Sfaturi utile
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