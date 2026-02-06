Ghinioane și accidente din cauza unei oglinzi

Locuitorii unui cartier din Shanghai s-au confruntat cu o creștere semnificativă a accidentelor în ultimele două luni, în special într-o curbă periculoasă unde era amplasată o oglindă de trafic. Potrivit South China Morning Post, oglinda, instalată încă din 2012, era repoziționată constant, afectând vizibilitatea șoferilor. Compania de administrare a proprietății a încercat să remedieze situația, dar problema a continuat.

Investigațiile au arătat că o femeie care locuiește vizavi de oglindă o ajusta frecvent, motivând că poziția acesteia îi afecta feng shui-ul locuinței. Conform tradiției chinezești feng shui, oglinzile nu trebuie să fie orientate către ușa de la intrare, ferestre sau pat, pentru a nu atrage ghinionul sau energiile negative.

Poliția a intervenit după ce locuitorii au raportat incidentele, iar femeia riscă acum acuzații penale.

Femeia a mutat oglinda rutieră pentru a-și proteja feng shui-ul

Soțul femeii, pe nume Luo, a declarat pentru Shanghai TV că familia sa s-a confruntat recent cu „ghinion și probleme de sănătate”. Un maestru feng shui, consultat de familia Luo, a concluzionat că oglinda de trafic era sursa problemelor.

„Nu suntem demoni. Nu ne bucură faptul că o oglindă care dezvăluie demonii este îndreptată spre noi”, a afirmat Luo, referindu-se la o credință din mitologia chineză. Cu toate acestea, vecinii au criticat acțiunile femeii.

Un locuitor a declarat că modificările constante ale poziției oglinzii îi forțau pe șoferi să fie extrem de atenți în curbă, sporind riscul accidentelor. Pentru a soluționa problema, compania de administrare a amplasat o a doua oglindă pe partea opusă a drumului, astfel încât șoferii să poată vedea traficul din ambele direcții fără a afecta casa familiei.

Deși inițial femeia a acceptat soluția, câteva zile mai târziu a ajustat din nou ambele oglinzi, după ce familia sa ar fi experimentat alte ghinioane. Pe 21 ianuarie, comitetul de cartier a solicitat intervenția poliției.

Oglinda a fost fixată în ciment pentru a nu mai fi mutată, iar poliția a avertizat-o pe femeie că acțiunile sale pot atrage răspunderea penală pentru punerea în pericol a siguranței publice.

