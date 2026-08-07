Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, cei născuți în Balanță se vor simți provocați și nu vor dori să ia parte la discuțiile care au loc în jurul lor; dacă totuși vor accepta să participe la o dezbatere, s-ar putea remarca prin finețea spiritului, prin gust, măsură, eleganța exprimării și capacitatea de a ieși „nerăvășiți” de spinii unor dezbateri grație trigonului Venus/Uranus.

Între 8 și 11 august, Marte va face, pe ultimele grade ale zodiei Gemeni, care corespunde casei a IX-a a comunicării, a pregătirii profesionale superioare și a „străinătății”, o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care intensifică trăsături ca demnitatea, încrederea în sine și înlesnește prosperitatea prin comerț, călătorii sau prin relațiile cu străinătatea.

Între 9 august, după ora 10:46, și 11 august dimineața, Balanțele vor fi urmărite de frica de a-și strica imaginea, cu atât mai mult cu cât, pe 11 august, Marte va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica sensibilitatea emoțională, atitudinea defensivă și disponibilitatea de a se lăsa conduse de sentimente sau de latura subiectivă a opiniilor și reacțiilor lor.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va influența relațiile de prietenie. Contextul ar putea fi profitabil dacă nativii vor participa la diferite acțiuni sociale, unde vor cunoaște persoane care le pot oferi, mai târziu, o susținere. Răstimpul însă va fi marcat de influența Lunii Noi din 12 august, însoțită de o eclipsă totală de Soare.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, Soarele, Jupiter și Mercur vor da relațiilor de prietenie o vocație specială, doar că, uneori, oamenii se vor simți copleșiți de personalitatea cuiva sau dominați ori controlați și ar putea respinge pe mai departe dialogul sau cooperarea cu acela. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, stare de sănătate în parametri normali.

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