Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, atenuare a unor stări organice sau psihice resimțite de către Berbeci în chip neplăcut în exercitarea profesiei; sănătatea va fi influențată de conjuncția pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar aici, în semnul Fecioarei, cuplat cu „Pedeapsa în viață”, poate declanșa o perioadă dificilă, când nativii vor trebui să gestioneze situații importante pentru carieră și afirmare.

Promovare care poate fi împiedicată de către rivali sau de măsurile generale nefavorabile unui traseu de succes. Între 2 august, după ora 23:37′, și 5 august în zori, situații în care nativul va trebui să acționeze, apărându-și interesele de ingerințele unor persoane sau instituții ca o consecință a materializării influenței conjuncției planetei Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu o natură restrictivă, limitativă specifică stelei fixe.

Între 5 august, după ora 5:36′, și dimineața zilei de 7 august, efort de a strânge bani, de a face economie și de a limita cheltuielile, cumpărăturile sau angajamentele financiare care nu reprezintă o nevoie reală sau urgentă.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector, aflându-se în domiciliul ei; până pe 10 septembrie, ea va favoriza demersurile legate de specificul relațiilor parteneriale.

Din 7 august, după ora 9:08′, regim special, intens, complicat, deseori conflictual al relațiilor interumane sau ale nativilor cu instituțiile prin reprezentanții ei. Tenta specifică o va da, întreaga săptămână, opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat, contestate sau respinse. Tensiuni în relațiile personale.

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