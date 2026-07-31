Ambasadorul a auzit „o condamnare fără echivoc a acțiunilor ostile (desfășurate de regimul de la Moscova – n.r.) împotriva securității unui stat suveran”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației poloneze, Maciej Wewior.

„Orice escaldare la frontiera Uniunii Europene și a Alianței atlantice este inacceptabilă”, a adăugat el.

Convocarea ambasadorului a fost anunțată mai devreme de premierul polonez Donald Tusk. „Astăzi, Ministerul polonez de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în legătură cu racheta care a lovit ieri teritoriul polonez”, a scris Donald Tusk pe contul său de X.

Joi, o rachetă rusească de croazieră a explodat în apropierea localității Tarnawa-Kolonia, situată în regiunea Lublin (est), la 75 de kilometri de granița cu Ucraina și de regiunea Liov, vizată în același moment de atacuri aeriene rusești.

Explozia nu s-a soldat cu victime, dar a provocat un crater cu un diametru de zece metri și o adâncime de cinci metri.

„Fragmentele recuperate arată că este vorba de o rachetă rusească Kh-101”, a precizat Donald Tusk.

Vineri, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că, potrivit parchetului, racheta a fost produsă „în al doilea trimestru al acestui an la o fabrică de lângă Moscova”.

„Aceasta înseamnă că Rusia folosește rachete produse în prezent pentru a bombarda Ucraina. Acest lucru confirmă rapoartele conform cărora rezervele de război ale Rusiei sunt epuizate”, a scris el pe X.

„Acest tip de rachete este utilizat doar de aviația strategică rusă”, a subliniat purtătorul de cuvânt Maciej Wewior.

Incidentul de la Tarnawa-Kolonia a fost condamnat atât de UE, cât și de NATO.

Polonia a mai fost vizată de drone și rachete rusești pe fondul războiului din Ucraina. Cel mai grav incident s-a petrecut pe 10 septembrie 2025, când Forțele Aeriene Poloneze au doborât între 19 și 23 de drone rusești în decurs de 7 ore și jumătate.

România și Republica Moldova s-au confruntat de asemenea cu încălcarea spațiilor lor aeriene de către drone și rachete rusești.

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