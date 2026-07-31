Pas decisiv pentru infrastructura județului Iași

Este un pas extrem de așteptat în direcția modernizării infrastructurii rutiere din județul Iași. Centura Ușoară de Ocolire a Iașului este un proiect strategic menit să fluidizeze traficul și să conecteze mai bine comunitățile locale din zona metropolitană.

Lotul 1 cuprinde DJ 248B Vânători (DN24) – Lețcani (DN28): 15,9 kilometri, iar lotul 4 cuprinde Tronsonul 6: DJ 248D, Ciurea (DJ248C) – Tomești (DN28), Tronsonul 7: DJ 247A, Bârnova, Tronsonul 8: Drum de legătura DJ248D – DJ247A, Bârnova: 19,2 Kilometri, potrivit unui comunicat de presă emis de Consiliul Județean (CJ) Iași.

Cele două loturi au fost câștigate în urma licitației de asocierea SC Danlin XXL SRL – SC Enviro Construct SRL, care va avea la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea proiectului.

„Ne-am fi dorit să fim deja într-o etapă mai avansată a lucrărilor. Au existat însă sincope generate de contestațiile depuse în cadrul procedurii de achiziție, iar aceste etape legale au trebuit parcurse. Important este că am depășit acest moment și putem trece la etapa pe care o așteptau cu toții: execuția efectivă a lucrărilor”, a declarat președintele CJ Iași, Costel Alexe.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, în calitate de autoritate de management, și Județul Iași, ca beneficiar.

„Ne dorim ca lucrările să fie realizate într-un ritm susținut, cu respectarea termenelor și a standardelor de calitate. Ieșenii așteaptă rezultate, iar responsabilitatea noastră este să transformăm aceste proiecte în realitate”, a adăugat Costel Alexe.

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