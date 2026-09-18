Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, informații care pot schimba datele unei călătorii, dacă oamenii se află într-o excursie ori se pregătesc să facă o deplasare, care, în lumina veștilor de ultimă oră, ar putea să-i facă să ia decizii în consecință.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, nu este exclus să apară primele semne ale unor disfuncții în exercitarea meseriei, prin atribuții, răspundere sau funcții, care să fie alimentate de o neînțelegere sau de o diferență discrepantă între realitate și dorințele, iluziile și speranțele pe care oamenii le nutresc. Contextul va rămâne activ întreaga săptămână și se va accentua odată cu intrarea Soarelui în zodia Balanței, care va permite funcționarea unor astre în regim drastic în casa a X-a (ranguri, funcții, succes, autoritate)..

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața, relațiile de prietenie ar putea fi tulburate de tranzitul Lunii, care ar putea scoate la iveală lipsa de soliditate a unor relații bazate pe impresii de moment, atracție, simpatie și apropiere, care se pot transforma în opusul acestora (reticențe, indiferență, spirit critic, desolidarizare).

În seara zilei de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita casa a VII-a a relațiilor parteneriale și, pe fond, va avea un rol pozitiv facilitând împăcarea părților aflate în conflict sau ajungerea la o înțelegere de comun acord și avantaj, șansa de a câștiga un proces ori de a obține câștig de cauză într-un litigiu dar, atenție, va rupe vălul de pe niște iluzii false dezvăluindu-le nativilor adevărata față a unui partener, a unei afaceri sau miza ascunsă a unor înțelegeri.