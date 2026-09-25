Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

În ziua de 26 septembrie, Berbecii vor simți nevoia de liniște, de izolare, de tihnă sau de cultivarea unor preocupări care, prin bucurie și veselie, să compenseze stresul și nemulțumirile pe care nu le-au putut evita.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum și pe 26 septembrie se va afla în postura de Lună Plină în Berbec, dându-le Berbecilor șansa de a atinge un apogeu într-o direcție de viață care să le dea satisfacție ori să le consolideze un proiect pentru care au depus efort. Nativii se vor simți optimiști, viguroși și siguri pe ei.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita sectorul vieții afective, intensificând dorințele și speranțele într-o viață plină de satisfacții pe toate planurile: afective, relaxante, sportive sau creative. Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, cei care vor cocheta cu ideea unui „artificiu” în plan financiar ar fi bine să renunțe la idee după cum ar trebui să fie atenți la tentativele de păcăleală cărora ar putea să le cadă victime, mai ales că, spre sfârșitul săptămânii, Mercur va face o cvadratură cu Pluton, creând o legătură riscantă între bani și prietenie; deci, fără sfaturi, fără indiscreții, fără cooperare.

Pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va fi un factor de risc în a-i face pe cei născuți în Berbec victimele unor înșelătorii, deschizând poarta către stricarea unor prietenii sau a unei cooperări.