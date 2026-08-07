Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, nativii se vor simți hărțuiți, suprasolicitați și nu vor avea răbdare să ducă la bun sfârșit niciuna dintre activitățile cotidiene pe care le vor începe, iar discuțiile în jurul unor teme profesionale îi vor solicita în sensul nevoii de a formula răspunsuri sau de a dialoga cu responsabilitate într-un mediu de profil.

În plus, între 8 și 11 august, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conține influxuri atât pozitive, cât și negative, dar pe nativi acest context îi va influența mai puțin în planul activităților practice și mai mult în planul sănătății patronate de același sector zodiacal. Plasamentul lui Marte în Gemeni indică, în continuare, o vulnerabilitate la nivelul brațelor, toracelui, plămânilor și al unor funcții (respiratorii sau de comunicare).

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, relațiile parteneriale vor fi în prima parte a răstimpului banale, dar din 11 august, când Marte va intra în zodia Racului, și până pe 28 septembrie, Capricornii vor avea reacții emoționale, trădând uneori slăbiciunea afectivă, alteori starea de exasperare pe care nu o mai pot stăpâni, mai ales dacă la mijloc este vorba de situații pe care le tolerează de mult timp.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, le va da nativilor o atitudine autoritară și inflexibilă în abordarea unei teme bănești sau patrimoniale. Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, posibil beneficiu, câștig material sau împrejurare favorabilă care, peste un timp, le va aduce un venit.

Conjunctura favorabilă ar putea fi rezultatul unui context astral generat de Luna Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, din 12 august. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, chestiuni administrative legate de o posibilă călătorie în afara țării sau de un proiect profesional (școală, universitate).

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