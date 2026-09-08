5 Știri - Sport: Barcelona spulberă tot în LaLiga | Controverse de arbitraj în Dinamo - FCSB

Barcelona face spectacol în LaLiga, controverse în jurul arbitrajului de la Derby-ul Dinamo-FCSB și tragedie evitată in extremis la campionatul GT din China.

FC Barcelona a luat cu asalt campionatul intern și pare că nimeni nu îi poate opri pe elevii lui Hansi Flick. Catalanii au zdrobit-o pe Valencia în weekend, scor 5 la 0 și au ajuns la patru victorii din tot atâtea meciuri jucate. După reușitele lui Yamal, Raphina, Pedri și Fermin, Barca a ajuns la 17 goluri marcate și își mută atenția către meciul cu Feyenoord din Champions League, ce va avea loc miercuri, de la ora 19.45

Derby-ul Londrei ne-a arătat încă o dată de ce Premier League este cel mai tare campionat din lume. Arsenal și Chelsea au făcut spectacol pe Emirates, cu un fotbal la intensitate maximă. Deși Chelsea a deschis scorul chiar din al doilea minut al partidei, campionii en-titre au reușit să întoarcă rezultatul prin reușitele lui Havertz si Odegaard. Victoria tunarilor îi plasează pe locul secund în campionat, la egalitate de puncte cu Manchester City

Ultima etapă a campionatului GT din China i-a ținut pe fani cu sufletul la gură, după ce Ollie Millroy a suferit un accident grav. Într-un viraj, o mașină s-a izbit puternic de Ferrari-ul său, iar acesta a explodat și s-a lovit de parapeți. Loek Hartog, un alt pilot, a oprit imediat, a ieșit din mașina sa și a reușit să-l scoată pe britanic din mașina înghițită de flăcări. „Supererou! Îi datorez viața”, a declarat după Millroy, la adresa tânărului olandez care l-a salvat.

Derby-ul Superligii, Dinamo - FCSB, scor 2 la 1, a avut mai multe controverse mari de arbitraj, în special în prima repriză, în care Istvan Kovacs a mers la monitorul VAR de trei ori în zece minute. Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB a explodat după meci, spunând că alta ar fi fost soarta partidei dacă arbitrul ar fi luat deciziile corecte. FCSB a jucat în 10 oameni, încă din minutul 30 al partidei