Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, unele persoane vor evita să se gândească la chestiunile bănești (fiscale, bancare) care știu că le vor pune nervii la încercare. Vor dori să abordeze respectiva temă când vor fi mai puțin vulnerabili emoțional.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, pe fondul unei retrogradări, o va părăsi pe 15 aprilie, timp în care va funcționa ca un factor de aplanare a conflictelor sau exagerărilor ce pot apărea într-o discuție (negociere, dispută, proces, mediere) cu un parter de viață, de afaceri, de proiect. Mercur le va da Fecioarelor intuiție și feeling corect.

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor, care, până pe 6 martie, va permite conturarea unor situații favorabile relațiilor parteneriale (reluarea dialogului întrerupt pe fondul unor ostilități sau impoliteți, respect, onestitate, atenuarea unor nemulțumiri, aflarea adevărului care a stat la baza deteriorării unei relații). Normalizarea relațiilor s-ar putea concretiza și prin renunțarea la o acțiune în instanță sau retragerea unei reclamații (plângeri).

Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, cele două case ale comunicării vor fi șubrezite de cvadraturile făcute de planetele din Vărsător (casa a VI-a a muncii) cu cele plasate în casele a III-a și a IX-a ale comunicării. În unele cazuri, deși nu va fi vorba despre sancțiuni, conflicte sau măsuri drastice, unii nativi pot constata că asupra lor se exercită presiuni morale sau profesionale.

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, griji domestice, mai ales dacă unii nativi au formulat cereri, plângeri sau acțiuni adresate instituțiilor competente pentru a rezolva o situație incorectă sau litigioasă legată de regimul unor terenuri sau imobile. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, cei născuți în zodia Fecioarei se vor purta reticent cu prietenii.

