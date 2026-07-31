Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, calm și poate chiar o satisfacție discretă trăită de unii Gemeni în viața profesională, contracarată de conjuncția pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar aici, în semnul Fecioarei, poate declanșa o perioadă dificilă, când nativii vor trebui să gestioneze situații importante în viața de familie din care provin.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, confruntări sau limitări în relațiile de prietenie sau în cele sentimentale, influențate de conjuncția planetei Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu natura restrictivă, limitativă a stelei fixe.

Lucrurile se vor mai estompa din 6 august, când planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postură de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza mai ales relațiile de familie, chestiunile domestice și relațiile cu țara „de adopție” pentru cei plecați în străinătate. Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, sănătate în parametri optimi.

Din 7 august, după ora 9:08′, mecanisme astrale care vor provoca instabilitate, nesiguranță, fluctuații de opinii și schimbări de atitudine. Tenta specifică o va da opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte, care le va permite unor nativi să dezvolte puncte de vedere interesante, dar greu de acceptat și, prin asta, contestate sau respinse mai ales în planul relațiilor parteneriale.

Teoretic, nu va fi indicată intrarea în proiecte inițiate de o persoană străină care îi solicită pe nativi, flatându-i, dar care, în realitate, vor să se folosească de competența, vocația sau relațiile lor. Zile cu risc de stricare a unei asocieri pe 3, 4 și 5 august. Gemenii vor excela în discursuri și alocuțiuni.

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