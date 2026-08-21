Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, contacte cu unii parteneri care vor avea ca scop abordarea unui interes comun, dar dialogul va fi vag, iar aspectele importante nu vor fi rezolvate; întâlnirea va evolua ca o tatonare, ca o consultare, ca o verificare a celuilalt fără a se ajunge la un punct de vedere comun.

În plus, în această zi, Soarele, în conjuncție cu Nodul Sud al Lunii, va face un triunghi la grad perfect cu Luna Neagră pe direcția Leu/Săgetător, sporind riscul unei confuzii, a uni neînțelegerea, a unui derapaj relațional care pleacă de la o discuție banală și degenerează într-un conflict.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, restricții auto-impuse de la niște cumpărături ce mai pot aștepta sau pentru a căror rezolvare nativii așteaptă o perioadă de reduceri ori așteaptă o oportunitate. Pe 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va tranzita sectorul relațiilor de familie și al treburilor casnice. Mercur, o dată intrat în zodia Fecioarei pe 25 august, și, până pe 10 septembrie, va permite discuțiile lămuritoare și inițiativele pragmatice în plan domestic, locativ, administrativ, gospodăresc.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, nativii vor începe să simtă manifestarea concretă a celor două Noduri Lunare, pe axa Leu/Vărsător. Respectiv; nativii vor începe să fie atenți la informațiile care le parvin și care le vor impune niște schimbări de opinii și convingeri.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, situație specială trăită mai ales în viața profesională pe fondul influenței Lunii Pline în Pești, însoțite de o eclipsă de Lună, din 28 august, și care, în mod normal, ar trebui să le aducă o realizare, recunoaștere, o satisfacție. Totuși, un Careu în T, funcțional în momentul eclipsei, ar putea genera o situație mai puțin comodă în plan personal sau familial.

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