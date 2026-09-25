Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, atmosferă destinsă sau context favorabil nativilor în plan profesional (succes, progres) și în plan social (numire într-o funcție, premiu).

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, relațiile de prietenie vor fi puse la încercare atât de cele patru planete, în tranzit prin acest sector, cât și de efectele Lunii Pline din Berbec, din 26 septembrie. Gemenii ar trebui să se aștepte la atitudini nepoliticoase din partea celor apropiați: rezistență la unele sugestii, reacții disproporționate la observațiile critice, indiferență față de dorințele sau interesele nativilor într-o conjunctură în care părțile ar trebui să colaboreze.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa a III-a a comunicării, a învățării și a deplasărilor. Contextul astral pe care îl va instaura va fi unul dinamic, dar provocator, astfel că nu toate dialogurile vor fi comode; atenție în cazul celor care vor susține examene, pentru că există riscul ca aceștia să aibă reacții nepotrivite, care îi pot costa puncte importante la o evaluare.

Pe 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va crea o atmosferă neplăcută, conflicte, neîncredere și manifestări lipsite de onestitate la locul de muncă. În planul sănătății, alături de Venus, Mercur va permite abordări subtile ale unor afecțiuni, dar se va expune riscului unor infecții respiratorii sau sinuzite, ca urmare a scăderii rezistenței organismului, precum și la răniri urmate de infecții sau, eventual, de intervenții terapeutice minore.