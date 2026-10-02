Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, griji materiale amplificate, fie și numai ca stare de spirit destabilizată, numeroasele cuadraturi, de pe axa celor două case ale banilor și câștigurilor, punându-i pe nativi în situația de a amâna sau de a aștepta să se petreacă un eveniment care să schimbe datele problemei și să le deblocheze drumurile.

Sfatul astrologului: nu încercați să înfrângeți barierele de ostilitate ale momentului. Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă pe fondul căreia, între 25 octombrie și 4 decembrie, se va afla din nou în zodia Balanței: va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027, dându-le nativilor șansa să încheie demersurile și proiectele rămase neterminate de la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa a VI-a a muncii dar și a sănătății pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, nativii vor fi avantajați de tranzitele momentului în cazul în care vor trebui să se prezinte la examene, interviuri, să susțină o comunicare sau să formuleze un punct de vedere într-un cadru oficial, pentru care vor avea nevoie de curaj, combativitate și elocvență.

Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, preocupări practice, organizatorice, administrative banale și fără strălucire, dar necesare.