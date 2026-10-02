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Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.
Între 3 și 5 octombrie, noaptea, griji materiale amplificate, fie și numai ca stare de spirit destabilizată, numeroasele cuadraturi, de pe axa celor două case ale banilor și câștigurilor, punându-i pe nativi în situația de a amâna sau de a aștepta să se petreacă un eveniment care să schimbe datele problemei și să le deblocheze drumurile.
Sfatul astrologului: nu încercați să înfrângeți barierele de ostilitate ale momentului. Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă pe fondul căreia, între 25 octombrie și 4 decembrie, se va afla din nou în zodia Balanței: va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027, dându-le nativilor șansa să încheie demersurile și proiectele rămase neterminate de la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa a VI-a a muncii dar și a sănătății pe un făgaș de normalitate.
Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, nativii vor fi avantajați de tranzitele momentului în cazul în care vor trebui să se prezinte la examene, interviuri, să susțină o comunicare sau să formuleze un punct de vedere într-un cadru oficial, pentru care vor avea nevoie de curaj, combativitate și elocvență.
Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, preocupări practice, organizatorice, administrative banale și fără strălucire, dar necesare.
Din 9 octombrie, după ora 11:11, casa a V-a a relațiilor afective, a emoțiilor artistice și a relațiilor dintre părinți și copii se va afla sub influența celor două Luminarii care vor crea un cadru favorabil trăirilor plăcute și sincere; în planul relațiilor de prietenie însă situația va fi mai complicată aici intervenind tot felul de confruntări de opinii, interese sau viziuni asupra unui plan comun de acțiune care va sta sub semnul transformărilor și modificărilor fără sfârșit îndepărtând tema inițială de scopul ei prin intervenții neconstructive.