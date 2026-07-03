Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 iulie 2026

În prima parte a zilei de 4 iulie, frecvente contradicții născute într-un context public sau oficial; nativii se vor angaja în controverse care pot naște antipatii sau le pot contura unora un personaj de care e mai indicat să se distanțeze sau chiar să se dezică.

Contextul este puternic, din punct de vedere astral, și el se manifestă acum, după ce s-a produs ultima oară în iulie 1790, drept care nativii nu au termen de comparație. Dialogurile, relațiile oficiale, regimul învățăturii, al examenelor și al obținerii diplomelor va fi greu de gestionat. Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, context favorabil pentru viața profesională pentru a câștiga simpatia publicului.

Mici momente care le vor satisface nativilor orgoliul (laude, aplauze, comentarii favorabile, mărturii ale admirației celor alături de care desfășoară diferite activități). Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, relațiile de prietenie vor fi complicate, stresante pentru ambele părți și amenințate de tot felul de răstălmăciri sau abordări abuzive din partea unora sau a celorlați dintre cei apropiați.

În ziua de 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile și nevoia de materializare a proiectelor rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026, privitoare chiar la aceste relații cu o persoană sau un grup apropiat, de care erau legați, până la un moment dat, prin interese, preocupări și gusturi comune.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, echilibru organic și psihic, calm și temperanță. Pe 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în sectorul relațiilor nativilor cu familia din care provin dar și în regimul casei, al locuinței sau al administrării unui patrimoniu comun.

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