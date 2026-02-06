Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, relațiile personale vor fi marcate fie de o anume indiferență sau obișnuință, fie de o rezervă ori de o oboseală dacă în ultima vreme s-au confruntat cu prietenii sau cei dragi lor pe diferite chestiuni ce priveau relația lor. Acum, vor să-și dea un răgaz pentru a trage concluziile „la rece”.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va oferi celor care s-au născut în zodia Gemenilor șansa de a se afirma în întrunirile oficiale sau în evenimentele publice prin calitățile de buni vorbitori, printr-un fel special de a atrage simpatia și susținerea publicului.

Cum, pe 10 februarie, în acest sector al casei a X-a, controlată de zodia Peștilor, va intra și planeta Venus, care, până pe 6 martie, va veni cu potențialul ei de noroc, netezind drumul unora dintre nativi spre o funcție, o postură de mare vizibilitate ori o binemeritată responsabilitate acordată în semn de prețuire și respect. Tranzitele prin Pești vor fi favorabile celor care desfășoară activități în mediul artistic (creatori, interpreți din toate genurile și stilurile).

În acest răstimp, pot apărea oferte interesante care, în mod normal, ar trebui acceptate. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, posibilă secvență deranjantă, provocată de un partener care nu-i simpatizează sau care îi șicanează. Va fi posibilă o discuție sau o ceartă între soți.

Între 12 februarie, după ora 21:45′ și 13 februarie, prudență în a face un gest clar pe direcția rezolvării unei chestiuni patrimoniale. Nu este de neglijat deschiderea spre zonele noi de cunoaștere care le pot îmbogăți fie pregătirea profesională, fie propria lor evoluție culturală și spirituală. Nu evitați sau nu ignorați posibilitatea de a participa la activități care vă pot ridica nivelul de înțelegere în domenii subtile.

