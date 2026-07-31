Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, relativă liniște în cele două sectoare ale banilor, câștigurilor și avantajelor materiale; doar casa a II-a a veniturilor obținute prin efort personal ar putea trece printr-un moment de destabilizare în urma conjuncției pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus (ultima până în 2045!), care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar aici, în semnul Fecioarei, poate declanșa o perioadă pe care nativii vor trebui să o gestioneze atent.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, discrepanțe, dialoguri ostile, păreri contrare expuse cu năduf, refuzul unor instituții de a acorda un răspuns favorabil nativilor care li se adresează ca efect al conjuncției între planeta Neptun și steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu o natură restrictivă sau prohibitivă a stelei fixe.

Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței, unde, fiind în domiciliul ei, își va putea etala toate virtuțile în postura de Mic Benefic și Protector; până pe 10 septembrie, ea va favoriza deplasările, examenele și le va aduce nativilor informații și sfaturi utile.

Între 5 august, după ora 5:36′, și 7 august dimineața, posibilă situație care se constituie ca un avertisment sau ca o pildă pentru ca nativii să nu mai reediteze o situație dezavantajoasă pentru imaginea lor publică sau pentru statutul lor profesional.

Din 7 august, după ora 9:08′, o secvență neplăcută s-ar putea petrece între nativi și prietenii lor pe fondul opoziției drastice a Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus și cu Marte; deși punctul de maximă intensitate se va produce între 3 și 5 august, efectele vor dura și în zilele următoare. Rămâne activă, întreaga săptămână, ostilitatea generată de planetele în tranzit pe direcția casei I a personalității și a casei a VII-a a relațiilor parteneriale.

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