Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, relațiile personale vor fi mai intense, dar și mai schimbătoare, în ceea ce privește starea de spirit, atmosfera și așteptările. Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, primele semne ale prezenței Lunii Negre în sectorul muncii: posibile modificări de program, de atribuții ori noi reguli care îi vor nemulțumi pe nativi.

Mecanismele organice vor fi puse la încercare de aceeași postură astrală, mai ales pe segmentul osos, articular și dermatologic, sau la nivelul regimului mineralelor din organism. Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, relațiile partenere vor fi dinamice, provocatoare uneori și vor impune atenție, concentrare pe tema respectivă și control al unor tendințe personale (aroganță, ambiție, nevoia de a controla o situație, interese)..

Pe 23 septembrie, seara, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita casa a III-a a comunicării, învățăturii și deplasărilor sau a relațiilor cu persoanele întâlnite ocazional sau cu vecinii; pe fond, va avea un efect bun de temperare a unor excese doar că, între 23 și 25 septembrie, Soarele va face o conjuncție cu Neptun, din casa a XI-a, și va accentua discrepanțele dintre convingerile personale, planurile și atașamentele Leilor și realitatea cu care se confruntă în fiecare zi ori diferențele dintre opiniile lor și cele ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Va favoriza, în acest răstimp, efortul celor care învață și se pregătesc pentru un examen. Nu faceți alegeri profesionale dacă simțiți că acestea nu sunt potrivite pentru dvs.