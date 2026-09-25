Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, un avantaj financiar discret, o situație patrimonială care se îndreaptă spre o reglementare onestă, o promisiune de ajutor sau o susținere materială venită din partea unei persoane sau instituții (dacă aceasta a fost solicitată oficial).

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, posibil conflict de idei sau problemă de conștiință vecină cu o criză de identitate, pe fondul unor contradicții care îl vor pune pe câte un nativ în fața unei opțiuni dificile: ce să aleagă, ce să sacrifice și cu ce preț; starea aceasta de disconfort în planul ideilor, al convingerilor și al atașamentelor va fi accentuată de Luna Plină în Berbec, din 26 septembrie, care va accentua indisponibilitatea Leilor de a face compromisuri sau alte jocuri care li se vor părea greu de acceptat, mai ales că, din 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa I a personalității lor, ceea ce va accentua orgoliul, vanitatea, mândria și radicalismul unor atitudini și decizii.

E de așteptat ca ei să aleagă conflictul deschis, lupta, adevărul sau fronda, mai degrabă decât cedarea compromițătoare.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, radicalizări ale unei situații speciale în cazul celor care au funcții, ranguri și demnități care vor angaja imaginea publică, credibilitatea și autoritatea, pe fondul unui Pătrat mistic multiplu aspectat, alcătuit din opt posturi astrale, care vor menține tensiuni și blocaje semnificative pe casele I, IV, VII și X.