Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, dialoguri reținute, entuziasm cenzurat sau nemulțumiri provocate de o informație: Leii se vor abține să comenteze evenimentele recente, mai ales dacă nu sunt în temă, nu au datele clare sau situația în cauză este în derulare.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va permite o abordare interesantă a chestiunilor majore financiare sau patrimoniale prin soluții inspirate și o viziune asupra premiselor care grevează respectivul context.

Peisajul astral al casei a VIII-a va fi completat de intrarea planetei Venus, pe 10 februarie, în zodia Peștilor; până pe 6 martie, ea va crea culoare favorabile de acțiune, inițiativele profitabile, dar totul într-o dimensiune specială, de onestitate și moralitate, fără excese și egoism sau interese personale manifestate în mod deranjant pentru cei implicați, la rândul lor, în gestionarea acelor bunuri și avantaje.

Totuși, e de luat în calcul accentuarea unei atitudini lipsite de prejudecăți sau de vigilență care-i poate face pe cei născuți în zodia Leului vulnerabili în fața unor persoane rău intenționate, pentru că Leii, deși nu sunt niște timizi, vor pleca de la premisa că respectiva temă financiară poate fi rezolvată cu și prin bune intenții. Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, stare interioară deteriorată de discuții sau mici conflicte domestice ori familiale care va amplifica niște tensiuni mai vechi.

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, relațiile afective pot fi tulburate de o secvență (un accident, un incident) care să scoată în evidență o trăsătură de caracter care îi va dezamăgi pe nativi. Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, nivel scăzut de energie sau de interes pentru activitățile profesionale ori treburile casnice.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

