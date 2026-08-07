Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, mare distracție în sectorul relațiilor de prietenie: întâlniri, petreceri, discuții, veselie.

Nativii par a se simți bine, deși, între 8 și 11 august, Marte va face, pe ultimele grade ale zodiei Gemeni, o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care, în sine, intensifică demnitatea, încrederea în sine, dar și aroganța sau violența, adică un comportament excesiv și necontrolat în anumite împrejurări, când ar trebui să fie mai temperați sau mai diplomați.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, stare de sănătate în parametri normali, dar care va fi marcată, din 11 august dimineața, de către Marte, care va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica sensibilitatea emoțională, atitudinea defensivă făcându-i pe nativi să se lase uneori conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului, transformându-se în ființe retrase care preferă să-și consume nemulțumirile în interioritate.

Organul vizat va fi stomacul, dar și funcțiile gastrice; risc de salturi (spike-uri) ale glicemiei. Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va tranzita casa I a personalității celor care s-au născut în acest semn, conferindu-le o foarte bună capacitate de abordare verbală a chestiunilor personale, nativii dovedind siguranță de sine, vehemență și mare capacitate de convingere sau de influențare pe orice temă de viață, de muncă sau de relație personală.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, tripletă de aur în casa I: Mercur, Jupiter, Soarele creează premisele unui succes, ale unei rezolvări și, pentru că pe 12 august se va produce faza de Lună Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, se poate vorbi și de un posibil început de viață și activitate de bun augur. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, atitudine chibzuită față de bani; administrarea prudentă a finanțelor.

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