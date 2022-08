Din 20 august 2022 până in 25 martie 2023, planeta acțiunii, Marte, va călători pentru o perioadă neobișnuit de lungă prin semnul de Aer Gemeni. Marte petrece, de obicei, aproximativ două luni in fiecare zodie, dar, din cauza mișcării retrograde dintre 30 octombrie 2022 si 12 ianuarie 2023, vom avea o călătorie prelungită. Una care, probabil, ne va exploata in marea varietate a talentelor noastre. Dar ne va lăsa in dubii cu privire la modul in care le folosim.

HOROSCOP – Cum te vor afecta Marte în Gemeni și Marte retrograd

Marte în Gemeni 2022 – informații de bază pentru toate zodiile

Dacă Soarele reprezintă identitate, atunci Marte este ego-ul brut, care te determină să evoluezi, să excelezi si să-ti urmărești ambițiile. Numit după zeul războiului și al cuceririlor, Marte caută victoria și prosperă în conflicte relaționale și catarsis sexual. Marte guvernează Berbecul și Scorpionul. Poziția sa în harta ta natală, disvalue unde sunt individualitatea si puterea ta. Cu Marte în acțiune nu e neapărat vorba despre egoism. Uneori, este nevoie de un războinic pentru a-i apăra pe cei dragi sau pentru a lupta pentru ceva care contează. Marte conduce, acționează. Dintre toate planetele, Marte interacționează cel mai mult cu corpul tău fizic, ca un vas al creației si distrugerii.

Pe masură ce Marte se mișcă prin zodiac, acesta intră in ciocniri si alianțe cu alte planete, declanșând adesea conflicte cu autoritatea (Saturn) sau furnizând motivație pentru vise abstracte (Neptun). În mod firesc, galopează prin semne precum Berbecul și Capricornul, inspirând la acțiune și leadership. Și se străduiește să găsească un loc în semne hiper-relaționale precum Balanța și Peștii. Dar ce se întâmplă când luptătorul cu premii intră în tărâmul Gemenilor? Vom afla în continuare!

Marte în Gemeni 2022 – acțiune cu bătaie lungă asupra zodiilor din horoscop

Când planeta acțiunii decisive intră în semnul dualității, se simte ca și când fiecare cale este brusc împărțită. Gemenii este un semn de aer mutabil, fără identitate sau scop. Când Marte intră in Gemeni, poate explora o gamă largă de talente, opțiuni si posibilități. Dar cu această alegere vine indecizia, ambiguitatea si paralizia. Ca si cum ai vrea să alegi un film pe un canal de streaming și până să te hotărăști ce să urmărești iți piere cheful.

