Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 12 – 18 august 2023

Horoscop săptămânal Pești – 12 – 18 august 2023

Între 12 și 14 august, la prânz, univers afectiv trezit la viață prin amintiri, prin reacții care trădează hipersensibilitatea nativilor față de unele întâmplări prin care au trecut și ale căror urme nu s-au vindecat.

Moment de derivă sentimentală, când Peștii nu vor ști cu precizie ce simt sau cum ar trebui să se poziționeze într-o ipostază de viață similară și delicată care impune discreție, delicatețe sufletească și empatie.

Între 14 august, după ora 13:36′, și începutul zilei de 17 august, casa a VI-a a sănătății, care a fost și până acum solicitată de tranzitele momentului prin zodia Leului, care controlează funcția în inimii, va fi solicitată, o dată-n plus, în acest răstimp, prin influxurile degajate de Luna Nouă în Leu, din 16 august, care va amplifica aceste stări organice ce impun atenție la medicație, la modul de viață și la factorii de risc chiar și în momentele când este vorba de vacanță sau de distracție.

Moment cu o semnificație aparte pentru unele persoane în legătură cu statul lor la locul de muncă; așa cum am spus și în săptămânile trecute, ar putea fi vorba de un context avantajos sau chiar flatant doar că faza Lunii Noi sugerează și încheierea unui drum profesional început cu un an în urmă și deschiderea altuia nou, context care va dura, la rândul lui, tot un an.

Vor funcționa opt cuadraturi între segmentul comunicare, informații, dialoguri și sectorul activității profesionale curente ceea ce presupune un factor de stres: atitudini radicale, ostilitate, inflexibilitate, refuz al unor idei sau viziuni despre cum ar trebui abordată o temă de muncă; e nevoie de măsură și de înțelepciune pentru că se vor realiza aspecte tensionate, la grad perfect, chiar cu Luna Nouă, sporind impactul acesteia din urmă asupra problemelor profesionale. Între 17 august, după ora 02:14′, și 18 august, șansa unei bune înțelegeri parteneriale prin toleranță și spirit practic.

