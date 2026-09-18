Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, context public flatant, ipostaze în care Peștii vor apărea într-o „lumină” favorabilă lor pentru că își vor putea etala calitățile personale, profesionale sau imaginea.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, un prieten sau un apropiat îl poate supăra pe un nativ prin felul în care se va purta, va vorbi, va comenta activitățile și proiectele comune ori își va dezvălui adevăratele interese.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, axa celor două case ale sănătății va găzdui mai multe aspecte astrale care vor avea o influență delicată asupra funcțiilor inimii, ale sistemului vascular, ale circulației periferice și ale funcțiilor neurologice. Episoade dizarmonice la locul de muncă, deși vorbesc despre măsuri care ar trebui să optimizeze activitatea; principalul sector vizat va fi cel salarial; nu sunt excluse discuțiile aprinse și contestațiile.

În ziua de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va străbate sectorul veniturilor, al câștigurilor și al avantajelor financiare sau materiale, care vor avea legătură cu persoanele sau instituțiile care acționează în favoarea lor. Până când latura pozitivă se va materializa, între 23 și 26 septembrie, când Soarele va face opoziție cu Neptun care va genera o mică (mare?) dezamăgire, o contradicție între dorință și punerea ei în practică, care va implica un aspect al muncii și al salarizării și care va trebui gestionat cu atenție și diplomație iar ele două planete vor forma două cuadraturi cu Luna Neagră care vor antrena într-o relație negativă banii și relațiile de prietenie..