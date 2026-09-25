Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, stare specială de bine, de calm interior, de detașare de factorii de stres din viața de zi cu zi.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, agitație mare în plan bănesc sau salarial, provocată de cele patru planete aflate în tranzit prin casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal, care va crea situații bizare, artificiale sau neconforme cu realitatea ori cu legislația (abuzuri, interpretări subiective, incompetență, neatenție), dar și de influxurile Lunii Negre în Berbec, din 26 septembrie, care va angaja și casa a VIII-a, a beneficiilor și rezoluțiilor în plan material, fiscal și patrimonial. Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa muncii, dându-le Peștilor elan, curaj, încredere în propriile forțe.

Dar, atenție, din punctul de vedere al sănătății, inima va fi mai solicitată decât în alte perioade, alături de sistemul vascular, sistemul nervos central și periferic; primele stări organice, relativ modificate, pot fi resimțite de către cei sensibili sau cu afecțiuni cardiace deja instalate între 2 și 5 octombrie.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, sectorul comunicării și al informațiilor va funcționa neutru, ceea ce nu se poate spune despre sectorul educației înalte, al conștiinței și al crezurilor, unde se vor petrece alchimii sufletești, mentale, intelectuale sau spirituale, mai ales că, din 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va tranzita acest sector, dându-le nativilor o deschidere secretă, dar profundă, manifestată prin intuiții, revelații și lămuriri interioare esențiale.