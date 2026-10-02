Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, Peștii vor trăi un sentiment de singurătate, vor încerca să pună ordine în gândurile și emoțiile lor, dar prin asta, nu vor fi mai fericiți sau mai liniștiți.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie, timp în care, va reveni în zodia Balanței (între 25 octombrie și 4 decembrie) și va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea ei în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune pe un făgaș de normalitate o situație legată de casa a IX-a conștiinței, a crezurilor, a convingerilor, a atașamentelor pe teme majore de viață: ideal, carieră, aspirație socio-profesională.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, chestiunile legate de locul de muncă și de sarcinile de serviciu vor fi mai complicate, mai solicitante sau influențate de circumstanțe externe (defectarea aparaturii, absența unor colegi din departamentele cheie, modificarea de ultimă oră a datei de predare a unor lucrări, nevoia de a corecta erori, schimbări de program).

Influențată va fi și sănătatea, mai ales pe direcția axei cardio-vasculare; stres organic pe fond neurovegetativ. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, liniște (ce ciudat!) în planul relațiilor parteneriale; moment bun pentru reevaluări și lămuriri cu privire la o temă de interes partenerial (negociere, semnarea unui contract, acceptarea unei oferte, acceptarea unei strategii într-un conflict).