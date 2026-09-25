Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, Racii vor avea disponibilitatea să îmbrățișeze idei noi, să se atașeze de prieteni, oameni sau programe de carieră în care se regăsesc, în concordanță cu concepțiile lor de viață sau cu preocupările lor superioare.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, activitate intensă în plan socioprofesional, solicitări din mai multe direcții, nevoie de bună coordonare și gestionarea timpului și a priorităților, mai ales că pe 26 septembrie se va produce faza de Lună Plină în Berbec, care îi va pune la încercare pe cei născuți în zodia Racului și care vor trebui să facă față acestor exigențe profesionale, sociale, publice, mai ales că Luna Neagră, de curând intrată în sectorul asociaților și al colaboratorilor, va forma o cvadratură cu Neptun, în tranzit prin casa a X-a, ceea ce va constitui un factor destabilizator în desfășurarea activităților curente.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va străbate casa a II-a a banilor obținuți prin muncă, prin efort personal sau prin activități alternative în exercitarea profesiei, unde va instaura o atitudine revendicativă, mai ales dacă nativul se va confrunta cu greșeli, ilegalități sau interpretări abuzive ale legii.

Între 28 septembrie, după ora 17:40, și seara zilei de 30 septembrie, stări de spirit destabilizate de niște detalii, de comportamentul sau de afirmațiile celor dragi de natură să-i pună pe gânduri, mai ales că, din 30 septembrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 6 decembrie, va accentua disponibilitatea celor născuți în zodia Racului de a exagera, de a răstălmăci sau de a răspunde mai puțin inspirat când aceștia vor primi vești sau vor face constatări neplăcute cu privire la prieteni sau la cei dragi lor.