Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Racului și va spori calitățile specifice acestui semn; delicatețe, sensibilitate, empatie, aspirații înalte dar elaborate cu grijă, încet și cu discreție; totuși, în acest răstimp, va funcționa un Pătrat mistic alcătuit din multe cuadraturi pe semnele Cardinale care va angaja și alte sectoare importante ale cerului lor de naștere, creând zone de tensiune, de îngrijorare sau de conflict, pe care delicații Raci vor încerca să le rezolve prin tăcere, răbdare, așteptare și mai puțin printr-o abordare deschisă sau o discuție plină de franchețe.

Posibile șicane de la un partener. Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, până pe 15 noiembrie, pe fondul căreia, între 25 octombrie și 4 decembrie, va reveni în zodia Balanței, dându-le nativilor șansa să încheie o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa a V-a a sentimentelor, a emoțiilor, a atașamentelor afective dar și a plăcerilor vieții în normalitate.

Atenție, la Micul Benefic și Mercur care vor forma o pereche astrală plină de mister, care va stârni îndoieli, alimentate de gesturile mărunte cărora ei le vor amplifica importanța.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, este posibilă concentrarea pe una sau mai multe chestiuni bănești, fiscale sau salariale care vor avea un caracter urgent. Estimăm că între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, în cele două case ale comunicării va fi „liniște și pace”.