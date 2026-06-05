Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie în zori, o pagubă, o pierdere, stricarea unui obiect din inventarul casnic costisitor îi vor obliga pe nativi să ia decizii menite să țină situația sub control sau să contracareze efectele neplăcute în plan bănesc, material sau patrimonial.

Între 7 iunie, după ora 3:43′, și 9 iunie dimineața, Racii vor manifesta un interes aparte pentru zonele de cunoaștere speciale pentru care e nevoie de cunoștințe suplimentare, dar și de un nivel anterior de pregătire care să le permită să asimileze informațiile nou-venite din zona culturii, religiei, spiritualității, înțelegerii superioare a lumii și vieții ca să ajungă la o dezvoltare personală mentală și intelectuală superioară.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie după-amiaza, Racii vor trebui să-și facă mult curaj și să își asume sarcini de serviciu sau misiuni mai complicate ori care pot genera contestații, critici și opoziție din partea colegilor, a unui grup de interese sau a publicului.

Unii vor spune că ar putea fi vorba de un fel de sacrificiu („a scoate castanele din foc în beneficiul altora”), ceea ce nu va fi lipsit de temei. Dar, odată afirmați într-o astfel de ipostază, ei se vor credita ca niște persoane puternice, responsabile, care nu se dau înapoi din fața greutăților socioprofesionale, „câștigând puncte” necesare carierei lor.

Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, stabilizare binevenită a relațiilor de prietenie. Atenție, în preajma zilei de 10 iunie, cu privire la starea de sănătate afectată de o disfuncție legată de funcționarea deficitară a aparatului locomotor sau a sistemului nervos care controlează brațele și picioarele ca urmare a unei disfuncții interne, a unui accident, a unui traumatism sau a agravării unei stări organice. Posibilă neplăcere la locul de muncă. Uriaș beneficiu de la conjuncția Venus/Jupiter, în casa I a personalității, între 9 și 10 iunie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

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