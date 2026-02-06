Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, efort de a trata rațional micile probleme din viața domestică sau din relația cu rudele. Mai ales că, la o analiză atentă, nativii vor găsi o soluție onorabilă pentru toate.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va tranzita casa a IX-a a conștiinței și a atașamentelor importante, amplificându-le intuiția, sensibilitatea și cunoașterea extrasenzorială.

Acestei influențe pozitive i se va adăuga și acțiunea planetei Venus, care, din 10 februarie, va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va crea culoare de acțiune care le vor permite Racilor să valorifice o serie de ipostaze ale vieții publice, profesionale, uneori legate de o ședere în străinătate care să le lărgească orizontul de cunoaștere și înțelegere a mijloacelor de exprimare în domeniul profesional în care se exprimă.

Între 7 februarie, după ora 21:13′ și dimineața zilei de 10 februarie, nativii vor fi hipersensibili și vor reacționa uneori disproporționat față de o vorbă sau un gest al cuiva apropiat lor care li se va părea că trădează ceva neplăcut: lipsa de respect, de afecțiune, de interes, de seriozitate, drept care vor reacționa cum vor crede de cuviință: cu o ironie, cu un subînțeles, cu o replică tăioasă, dar nu vor rezolva fondul nemulțumirii, ci doar vor încorda relația cu respectiva persoană.

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, posibilă nemulțumire sau situație delicată la locul de muncă; nu este exclusă nici o stare organică și care să le micșoreze capacitatea de a lucra (dureri osoase în zona șoldului, tulburări de circulație arterială, probleme hepatice sau biliare, stări congestive, febră). Între 12 februarie, după ora 21:45′, și 13 februarie, relații evazive sau prudență față de un partener de afaceri sau o persoană cu care nativii se află în conflict.

