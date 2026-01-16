Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, tot felul de probleme care mai de care mai importante, mai urgente dar și mai greu de soluționat; tracasări financiare al căror vârf de solicitare și dezordine se va înregistra în jurul datei de 18 ianuarie când se va produce Luna Nouă în Capricorn.

În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va crea un context bun pentru primirea și transmiterea de informații sau pentru efectuarea de deplasări de scurtă durată. Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, noi mecanisme astrale, noi provocări în sectorul învățăturii, al examenelor, al studiilor, al reorientărilor profesionale o dată cu 20 ianuarie, când Soarele, alături de Mercur, va intra în zodia Vărsătorului și, va susține aceste demersuri formatoare și educative; moment al unor începuturi care vizează noi direcții de viață.

Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, va funcționa vorba din bătrâni „pace în casă, pâine pe masă”. Momente astrale bune pentru ca nativii să se împace cu una sau mai multe rude ori împreună cu care să găsească soluția la o problemă de interes comun (împărțirea unor venituri și cheltuieli, efectuarea unor intervenții în casă etc).

În ziua de 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va patrona destul de multe momente de încordare și neînțelegere în plan verbal; nativii se vor afla de mai multe ori în situația de a se apăra vehement sau a contrazice și demonstra niște acuzațiile false.

Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, mici nemulțumiri afective. Până pe 21 ianuarie, toate planete în tranzit prin Capricorn vor forma trigoane cu Uranus retrograd, aflat în casa muncii, și vor genera situații bizare, cu efect asupra banilor câștigați sau al condițiilor de muncă (juridice, legale, financiare ori profesionale).

