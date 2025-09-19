Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, Săgetătorii vor fi obligați să urmeze un program de viață și activități profesionale sau publice pentru a ține pasul cu cadența unor evenimente care se vor succeda rapid, care nu vor trece neobservate sau care nu vor putea fi ignorate pentru că, pe 21 septembrie, se va produce, pentru a doua oară într-un an, în același semn zodiacal, o fază de Lună Nouă, asociată cu o Eclipsă parțială de Soare, ceea ce va avea una sau mai multe consecințe asupra carierei lor prin oferte, propuneri sau decizii ale unor superiori cu privire la statutul lor socio-profesional (funcții, atribuții, însărcinări speciale).

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, relațiile de prietenie se vor prezenta într-o ipostază nouă: mai amabilă, mai tolerantă, mai sinceră, mai onestă pe fondul intrării Soarelui, în ziua de 22 septembrie, în acest sector, controlat de zodia Balanței, și, până pe 23 octombrie, va consolida relațiile de amiciție șubrezite de discordii, de neîncredere și de inițiativele neinspirate.

Stare de spirit încărcată de îndoială cu privire la o persoană apropiată lor, pe 22/23 septembrie.

În același timp, Soarele va alcătui un Trigon regal cu Uranus și Neptun, angajând casele comunicării, parteneriatului și relațiilor de prietenie într-o configurație mai greu de suportat dar care ar putea să scoată la lumină, prin forța împrejurărilor, aspecte neștiute cu privire la unele persoane și atitudinea lor față de nativi ceea ce va constitui un bun prilej pentru a se tranșa o situație neclară.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, casa a XII – a a sănătății va fi pusă la încercare de tranzitul Lunii prin acest sector care va amplifica tristețile, fricile și nemulțumirile mai vechi prin vecinătatea ei cu Luna Neagră și, din 22 septembrie, cu Marte, care va accentua, până pe 4 noiembrie, revolta și combativitatea.

