Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața se vor manifesta primele provocări lansate de planeta Marte, care, în ziua de 28 iunie, va intra în zodia Gemenilor și, până pe 11 august, va tulbura relațiile parteneriale, ceea ce va genera stări de spirit aprinse și nevoia de a reacționa; risc de a exagera sau de a crea situații conflictuale artificiale.

Relația Lună Neagră/Marte va atinge apogeul între 2 și 5 august și multe dintre disensiunile care le vor ocupa atunci nativilor întreaga atenție se vor explica ori vor fi posibile pe fondul greșelilor comise în aceste zile.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, cele două case ale banilor nu se vor afla sub un semn al abundenței, de vreme ce, în ziua de 30 iunie, va avea loc Luna Plină în Capricorn, care va accentua ideea de economie, de măsură, de efort de a menține un regim echilibrat al cheltuielilor, cu atât mai mult cu cât, tot pe 30 iunie, Mercur va intra în mișcare retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a petrecut sau ceea ce au decis, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea premiselor sau ignorarea unor detalii sau subtilități.

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va aduce un suflu nou în sectorul înțelegerii aspectelor superioare ale vieții.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron, intrat pe 19 iunie în zodia Taurului, și, până pe 18 septembrie, va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va intra în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie, întâlniri care se pot transforma într-o dezbatere deloc confortabilă ca atitudine sau ca premisă; cineva, în acest vârtej de pasiuni și argumente, va greși și altcineva va avea dreptate, doar că implicarea ambelor părți va fi excesivă.

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