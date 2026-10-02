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Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.
Între 3 și 5 octombrie, noaptea, analizele privitoare la viitorul financiar îi vor face pe nativi mai îngrijorați, mai responsabili și mai grijulii cu cheltuielile.
Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie, timp în care va reveni în zodia Balanței (între 25 octombrie și 4 decembrie); va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa sănătății sau a lucrurilor speciale, secrete, discrete pe un făgaș de normalitate.
Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, posibile confruntări de opinie pe ton ridicat sau într-un context deranjant, prin atitudine, vocabular și fel de abordare al nativului, cu persoanele întâlnite ocazional, într-un cadru public sau la o întrunire.
Cei tineri ar putea să se angajeze în concursuri sau examene care să le permită accesul la o pregătire profesională superioară. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, Săgetătorii vor trebui să apeleze la resursele lor de diplomație pentru a trece cu bine o situație tulbure în plan socio-profesional de mai mică importanță.
Din 9 octombrie, după ora 11:11, relațiile personale pot fi deranjate de felul în care apropiată fază de Lună Nouă în Balanță își va exercita influența, accentuând un comportament nemulțumitor al cunoscuților sau al celor dragi lor; nativii se vor stăpâni și vor încerca să nu reacționeze, dar comportamentul lor va lăsa să se vadă că sunt deranjați de aceste ipostaze. Mai complicată ar putea fi situația în care o relație afectivă va fi pusă la încercare fără posibilitatea de a o evita, Săgetătorii fiind obligați să dea o replică clară situațiilor pe care nu le pot tolera.