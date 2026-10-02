Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 3 - 9 octombrie 2026

Între 3 și 5 octombrie, noaptea, analizele privitoare la viitorul financiar îi vor face pe nativi mai îngrijorați, mai responsabili și mai grijulii cu cheltuielile.

Pe 4 octombrie, planeta Venus va intra în mișcare aparent retrogradă, în care va rămâne până pe 15 noiembrie, timp în care va reveni în zodia Balanței (între 25 octombrie și 4 decembrie); va părăsi definitiv zodia Scorpionului pe 7 ianuarie 2027; șederea în mișcare aparent retrogradă va reprezenta șansa nativilor de a încheia o serie de demersuri și proiecte rămase neterminate la începutul lunii octombrie și de a pune o situație legată de casa sănătății sau a lucrurilor speciale, secrete, discrete pe un făgaș de normalitate.

Între 5 octombrie, după ora 01:54, și 7 octombrie, dimineața, posibile confruntări de opinie pe ton ridicat sau într-un context deranjant, prin atitudine, vocabular și fel de abordare al nativului, cu persoanele întâlnite ocazional, într-un cadru public sau la o întrunire.

Cei tineri ar putea să se angajeze în concursuri sau examene care să le permită accesul la o pregătire profesională superioară. Între 7 octombrie, după ora 05:53, și 9 octombrie, dimineața, Săgetătorii vor trebui să apeleze la resursele lor de diplomație pentru a trece cu bine o situație tulbure în plan socio-profesional de mai mică importanță.