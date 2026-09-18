Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, îngrijorări cu privire la evoluția unei situații conflictuale sau administrative, aducătoare de schimbări în regimul muncii, care ar putea afecta statutul profesional al nativilor.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, vești neplăcute, dialoguri incomode, informații false, relații alterate de lipsa de educație, de agresivitatea verbală ori de o atitudine negativistă și refractară; nici nativii nu vor fi departe de aceste derapaje, mai ales dacă vor fi provocați. Complicații cu autoritățile din diverse instituții, mai ales în cazul plecărilor peste granița țării.

Examenele vor conține o doză de risc la toate nivelurile și îi vor afecta pe nativi dacă nu se stă se în care și nu se concentrează la toate vârstele. Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, probleme domestice sau relaționale cu părinții ori cu rudele apropiate; atmosferă tensionată, ostilitate, refuz de cooperare în chestiuni de interes comun..

În ziua de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita casa a XII-a a bolilor lungi, cronice sau genetice. Pe fond, Soarele va tempera unele simptome, va liniști spiritul pus la încercare de analize, expertize, diagnostice și consultații care vehiculează ipoteze ce-l pun pe gânduri pe câte un nativ. Soarele le va spori vitalitatea, le va da energie și curaj să treacă peste aceste încercări.