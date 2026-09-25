Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 26 septembrie - 2 octombrie 2026

Pe 26 septembrie, relațiile personale vor evolua sub influența unor secvențe care i-au impresionat pe nativi în ultimele zile și le-au creat sau justificat fie niște reacții de acceptare, fie de respingere.

Între 26 septembrie, după ora 13:23, și 28 septembrie după-amiază, relațiile de muncă vor fi dificile, la propriu și la figurat: nativii vor avea de muncă mai mult decât de obicei, relațiile cu colegii, cu superiorii sau cu departamentele colaterale din instituție vor fi compromise de erori, lipsuri sau incompetență profesională, ceea ce va impune corectarea erorilor sau luarea de la capăt a unui proiect, însoțită de reproșurile de rigoare.

În după-amiaza zilei de 26 septembrie se va produce faza de Lună Plină în Berbec în acest sector al muncii, ceea ce înseamnă că ar putea avea loc reorganizarea unor departamente și luarea unor măsuri administrative. În planul sănătății, pot apărea disfuncții la nivel cerebral sau tulburări de comportament care indică o suprasolicitare a organismului.

Pe 28 septembrie, Marte va intra în zodia Leului și, până pe 26 noiembrie, va tranzita casa a X-a a succesului, a afirmării, a relațiilor oficiale sau publice și din acest punct de vedere, Marte le va oferi ambiție, combativitate și rezistență la stres; totuși, e bine ca Scorpionii să nu exagereze și să nu deranjeze prin insistență.