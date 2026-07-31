Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 1 – 7 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 1 – 7 august 2026

Între 1 și 2 august, liniște la nivelul relațiilor personale, de simpatie, de atracție, de iubire sau de atașament față de copii.

Între 2 august, după ora 23:37′, și zorii zilei de 5 august, axa celor două case ale sănătății va fi influențată de conjuncția pe care Nodul Sud al Lunii o va face cu steaua regală Regulus, care, în aspectele pozitive, dă faimă și măreție, dar în semnul Fecioarei, cuplat cu „Pedeapsa în viață”, poate declanșa o perioadă dificilă, născută din conjuncția planetei Neptun cu steaua fixă Deneb kaitos, care combină energia profundă, spirituală, dar adesea iluzorie a lui Neptun cu natura restrictivă și limitativă a stelei fixe.

Între 5 august și 7 august dimineața, stabilitate, echilibru, bun-simț, logică, determinare și hărnicie, dar și tensiuni care se vor naște în relațiile de familie. Pe 6 august, planeta Venus va intra în zodia Balanței și, fiind în domiciliu, până pe 10 septembrie, își va putea etala toate virtuțile din postura de Mic Benefic și Protector, favorizând vindecările prin măsură, temperanță, prudență, rezervă, regim, terapii alternative, izolare de factorii de stres.

Din 7 august, după ora 9:08′, nedumeriri sau stări de spirit mai puțin confortabile, născute din concluziile la care unii dintre nativi vor ajunge, în privința muncii și salarizării. Dar Venus le va deschide niște drumuri Balanțelor, va tempera o dispută, va calma spiritele și le va da instrumentele necesare pentru a-i convinge pe superiori de logica și dreptatea lor, dacă vor reclama un abuz, vor ridica o pretenție sau vor formula o rugăminte.

Tenta specifică o va da, întreaga săptămână, opoziția Lunii Negre cu steaua fixă Aculeus în asociere cu Marte, cu un vârf al intensității, între 3 și 5 august, pe axa banilor, care îi va provoca pe cei născuți în Taur să încerce să pună în aplicare strategii care să le permită să limiteze pierderile și să blocheze riscurile.

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