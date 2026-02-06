Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 februarie 2026

Ziua de 7 februarie poate fi pentru mulți dintre Tauri calmă și favorabilă desfășurării unor activități care obosesc, impun răbdare și atenție la detalii. Sănătate în parametri normali.

Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va permite reabilitarea unor relații de prietenie care s-au alterat în ultima vreme: posibile împăcări pe fondul recunoașterii reciproce a unor calități și preocupări comune care i-au unit de-a lungul timpului.

În aceeași direcție, va funcționa și planeta Venus, care, pe 10 februarie, va intra, la rândul ei, în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va adăuga ceva și din specificul său, respectiv șansa nativilor de a întâlni persoane deosebite prin natura lor umană plină de calități, prin valoarea profesională sau prin ceea ce ar putea face pentru Tauri la un moment dat (ajutor, susținere, recomandare, orientare socioprofesională, model uman).

Între 7 februarie, după ora 21:13′ și dimineața zilei de 10 februarie, relațiile parteneriale vor fi reticente, nativii fiind circumspecți față de afirmațiile sau propunerile unor parteneri, asociați, colaboratori, soți sau persoane cu care nu se află în cele mai bune relații de cooperare. Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, unele persoane s-ar putea îngrijora la auzul unor vești sau comentarii legate de regimul fiscal, bancar sau patrimonial.

Între 12 februarie, după ora 21:45′ și 13 februarie, persoanele mature, născute în acest semn, vor reanaliza ideile cu care cochetau în ultima vreme, comparându-le cu ideea de a începe un nou tip de activitate sau de a se plasa într-o nouă ipostază socială. Atenție că sfârșitul săptămânii se poate asocia pentru unii cu treburi importante la locul de muncă sau cu activități care le pun în joc numele, imaginea publică sau autoritatea lor socioprofesională.

