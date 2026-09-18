Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, Vărsătorii vor aduce în discuțiile cu prietenii argumente legate de normă, legitimitate, justificare și adecvare la realitate, atât în relațiile personale, cât și în desfășurarea unor activități comune.

Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, univers interior apăsător, pentru cei în jur de 50 de ani care au dificultăți să se integreze în noi contexte de muncă sau de relații socio-profesionale care nu le sunt favorabile și pe care le resping în forma și fondul lor. Iritare și revoltă.

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, Vărsătorii vor trăi o stare de eliberare de stres și de constrângeri, nativii meditând la felul în care ar putea să elimine niște poveri din viața lor ori să-și ofere mai multe satisfacții și realizări, făcând schimbări în viața personală, profesională și socială. În ziua de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, vă va tranzita casa a IX-a a convingerilor personale, a formației profesionale, a atașamentelor, idealurilor sau credințelor și le va tempera excesele atât în cazul respingerii vehemente a unora, cât și în cel al entuziasmului exagerat față de altele..

Contextul va fi trăit mai intens de către cei care au în jur de 50 de ani, pentru că această conjuncție va fi susținută și de opoziția Soare/Neptun, pe axa comunicării, ceea ce presupune că procesul de care vorbeam ar putea fi activat de o discuție sau de o informație primită.