Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 27 iunie – 3 iulie 2026

Între 27 și 29 iunie dimineața, relațiile de prietenie, de simpatie, de dragoste sau cele filiale vor primi provocarea planetei Marte, care, în ziua de 28 iunie, va intra în zodia Gemenilor și va strica armonia și tandrețea dorite de nativi, dar și de partenerii lor.

Ambele părți vor fi mai lesne iritabile, suspicioase și dispuse să folosească cuvinte aspre, chiar dacă ele vor fi regretate și retractate prin gesturi menite să contracareze efectul negativ inițial.

Între 29 iunie, după ora 10:19′, și 1 iulie noaptea, cele două case ale sănătății vor trece prin furtuna astrală stârnită de Luna Plină în Capricorn, din 30 iunie, care se va resimți, în chip atenuat, în sectorul casei a XII-a și, mai accentuat, la nivelul casei a VI-a a sănătății curente, unde va solicita aparatul digestiv, funcțiile metabolice, regimul zahărului în organism și lactația mamelor.

O încercare s-ar putea înregistra și în regimul muncii, unde se va adăuga și influența planetei Mercur, care, tot pe 30 iunie, va intra în mișcare retrogradă și, până pe 23 iulie, va permite nativilor să reevalueze ceea ce s-a întâmplat, din 16 iunie încoace, permițând corectarea erorilor comise din neînțelegerea premiselor, a detaliilor sau a particularităților care operează la locul de muncă. Pe 30 iunie, Jupiter va intra în zodia Leului și, până pe 26 iulie 2027, va exercita un rol esențial în stabilirea unor înțelegeri, semnarea unor contracte, luarea unor decizii în plan partenerial.

Între 30 iunie și 6 iulie, el va face o cvadratură cu Kiron și, până pe 18 septembrie, va atrage atenția nativilor asupra sectoarelor care vor fi puse la încercare, din 14 aprilie 2027, când el va intra definitiv în zodia Taurului, pentru următorii opt ani. Între 1 iulie, după ora 22:33′, și 3 iulie se vor înregistra primele provocări generate de opoziția Jupiter/Pluton, care va pune în discuție toate tipurile de relații ale nativilor.

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